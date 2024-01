Un forum économique saoudo-marocain, dimanche à Riyad

Cette visite vise à examiner les opportunités de partenariat commercial et d’investissement entre le Maroc et l’Arabie Saoudite et à organiser des événements économiques avec la participation de représentants des secteurs privé et public des deux pays.

L’ordre du jour de la visite prévoit la tenue du Forum économique saoudo-marocain au siège de l’Union des chambres saoudiennes, qui mettra en lumière l’environnement et les opportunités d’investissement dans les deux pays, ainsi que le rôle des fonds et des partenaires financiers.

Une réunion du Conseil des affaires saoudo-marocain et des réunions bilatérales entre les représentants des entreprises saoudiennes et marocaines pour discuter des opportunités de coopération et de partenariat et pour prospecter les opportunités d’investissement disponibles, figurent aussi à l’ordre du jour établi pour la journée de dimanche.

La délégation marocaine prendra part lundi à une rencontre d’affaires saoudo-marocaine et une réunion de partenariats au siège de la Chambre de Riyad, en plus de visiter un certain nombre d’instances et d’organismes gouvernementaux et privés concernés.

Aussi, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, M. Chakib Laalej, s’entretiendra avec le président de l’Union des chambres saoudiennes, M. Hassan Mojab Al-Huwaizi.

La visite de la mission commerciale marocaine vise à explorer les opportunités d’investissement entre les entreprises marocaines et saoudiennes dans divers secteurs, dont l’agriculture, l’industrie, la finance, les énergies renouvelables, l’immobilier, la construction, les services, la santé et la technologie.