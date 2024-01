Sénégal-Mauritanie : le démarrage de la production du projet gazier Grand Tortue/Ahmeyim (GTA) reporté

Le démarrage de la production du projet gazier Grand Tortue/Ahmeyim (GTA) que partagent la Mauritanie et le Sénégal, a été reporté au 3ème trimestre de l’année 2024.

L’annonce a été faite par le ministre du Pétrole et des Énergies du Sénégal, Antoine Diome, et le ministre mauritanien du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, Nani Ould Chrougha, à l’issue de leur réunion de travail tenue jeudi et vendredi à Dakar.

Dans un communiqué conjoint, publié après cette rencontre, les deux ministres, qui ont tenu des réunions de travail les 18 et 19 janvier à Dakar, annoncent que le démarrage de la production du gaz est désormais projeté au cours du 3-ème trimestre 2024.

Ces réunions de concertation permanente entre les deux pays, qui entrent dans le cadre du suivi conjoint du développement des ressources gazières du Champ Grand Tortue Ahmeyim (GTA) à travers la Commission consultative de GTA, ont permis d’évaluer l’impact global du retard enregistré dans l’exécution du projet et des augmentations annoncées de coûts, indique-t-on.

Le Sénégal et la Mauritanie vont travailler ensemble à un ‘’bon partage des profits’’ en matière d’exploitation des ressources pétrolières et gazières communes aux deux pays, a déclaré le ministre sénégalais.

‘’Nous avons engagé […] un audit des coûts pétroliers pour savoir exactement ce qui a été dépensé dans le cadre du partenariat qui nous lie à British Petroleum’’, a dit M. Diome lors d’un point de presse en présence du ministre mauritanien.

Selon lui, le taux d’exécution du projet Grand Tortue Ahmeyim GTA est de 91 %.

L’audit annoncé va consister à ‘’voir dans le détail ce qui a été dépensé, parce que ce projet fait l’objet de grandes attentes de la part des populations’’, a souligné Antoine Diome en parlant du champ GTA, que partagent les deux pays.

‘’Les deux États ont le devoir de veiller rigoureusement au suivi du projet et à la préservation des intérêts de nos populations’’, a ajouté le ministre.

‘’Les réunions de ces deux jours entre les ministres des deux pays et leurs collaborateurs ont permis d’évaluer l’impact global du retard enregistré dans l’exécution du projet et des augmentations annoncées des coûts’’ de l’exploitation des ressources de pétrole et de gaz, a expliqué M. Diome.

Selon lui, la sortie des premiers barils de pétrole du champ GTA prévue cette année a déjà connu un retard de vingt-huit mois.

Nani Ould Chrougha a rappelé que la Mauritanie et le Sénégal avaient déjà mis en place ‘’un mécanisme’’ avec lequel ils devaient procéder au partage des revenus du champ GTA.

« Conscients de l’importance stratégique de ce projet, eu égard à sa contribution attendue au développement économique de leurs pays, les Ministres et leurs équipes restent vigilants par rapport aux conditions opérationnelles, économiques et financières du développement des ressources partagées, en partenariat avec les sociétés bp et Kosmos Energy », souligne le communiqué.

« A cet effet, les Ministres maintiendront leurs concertations permanentes pour garantir la viabilité économique du projet tout en préservant les intérêts de leurs populations respectives », ajoute le texte.