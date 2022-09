Un Américain et deux Russes décollent à destination de la Station ISS à bord de la fusée Soyouz

Le Soyouz, baptisé K.E. Tsiolkovsky en l’honneur du 165e anniversaire du fondateur de la cosmonautique théorique Konstantin Tsiolkovsky, a été lancé comme prévu à 13 h 54 GMT depuis les steppes kazakhe. L’amarrage au module Rassvet de l’ISS, la partie russe de la station, est prévu après un voyage de trois heures du Soyouz et environ deux heures plus tard, les écoutilles entre le vaisseau spatial et la station s’ouvriront.

Cette mission de l’Américain Frank Rubio de la Nasa et des Russes Sergueï Prokopiev et Dmitri Peteline de l’agence spatiale russe Roscosmos représente un rare exemple de coopération entre Moscou et Washington, dans le contexte de conflit en Ukraine.

L’équipage doit passer six mois à bord de l’ISS, où ils retrouveront les cosmonautes russes Oleg Artemiev, Denis Matveïev and Sergueï Korsakov, les astronautes américains Bob Hines, Kjell Lindgren et Jessica Watkins, ainsi que la spationaute italienne Samantha Cristoforetti.

Au cours de cette mission, cinq sorties en dehors de la station sont prévues afin d’effectuer des recherches sur la microgravité et son impact sur le corps humain.

Il s’agit du premier vol de l’américain Frank Rubio et de Dmitri Peteline, et du deuxième de Sergueï Prokopiev.