Signature de trois accords de coopération entre les régions Rabat-Salé-Kénitra et Bruxelles-capitale

Ainsi, en vertu de la première convention-cadre de poursuite de coopération et de partenariat, les deux régions partenaires s’engagent à coopérer étroitement dans les domaines de leur intervention au service du développement économique et des entreprises, ainsi qu’en matière d’aménagement du territoire et de la connectivité, de protection de l’environnement, de développement durable, de formation professionnelle, d’emploi et d’égalité des chances.

L’accent sera aussi mis sur la recherche scientifique et l’échange d’étudiants, l’échange culturel, le développement touristique, la conservation et valorisation du patrimoine, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, les travaux publics et le développement social.

Quant au projet de coopération, objet du deuxième accord, il concerne un arrangement particulier ayant pour objectif le développement de l’échange d’expériences et de bonnes pratiques en matière d’inclusion des personnes en situation de handicap.

La troisième convention signée entre les deux régions porte sur un arrangement particulier relatif à la mise en place d’un Observatoire régional des dynamiques territoriales (ORDT) en s’appuyant sur un système d’information géographique.

La signature de ces accords de coopération témoigne de la solidité des relations unissant les deux Royaumes et de la relation privilégié entre Rabat et Bruxelles, a affirmé le président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, dans une déclaration à la presse.

De son côté, le ministre-président de la région de Bruxelles-capitale, Rudi Vervoort, a relevé que ces accords interviennent dans le sillage de l’actualisation et de l’accélération des protocoles de coopération à travers la mise en œuvre de mesures concrètes au service de la population des deux régions.

La cérémonie de signature de ces accords s’est déroulée en présence du secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Urbanisme et du Patrimoine, des Relations européennes et internationales, du Commerce extérieur, de la Lutte contre l’Incendie et de l’Aide médicale urgente, Pascal Smet, de l’ambassadeur de la Belgique au Maroc, Véronique Petit, des vice-présidents du conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra et des présidents de commissions du Conseil.