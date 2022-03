Ukraine: le Brésil envoie 11,6 tonnes d’aide humanitaire pour les réfugiés en Pologne

L’avion, un KC-390 Millennium, a décollé de la base aérienne de Brasilia avec de la nourriture, du matériel médical, de purificateurs d’eau et de panneaux solaires, entre autres produits qui seront livrés aux responsables de la prise en charge des réfugiés en Pologne, a indiqué le ministère brésilien des Affaires étrangères.

Avant le décollage, il y a eu une brève cérémonie dirigée par le ministre de la Défense, le général Walter Braga Netto, qui a assuré que le gouvernement est déterminé à aider tous les Brésiliens qui veulent quitter la zone de conflit et qu’aucun d’entre eux ne sera “laissé pour compte”.

L’avion doit arriver à Varsovie mercredi et revenir le même jour avec environ 70 citoyens, brésiliens et d’autres nationalités, qui résidaient en Ukraine et ont réussi à atteindre la Pologne après le début du conflit.

Le ministre des Affaires étrangères Carlos França, qui est parti lundi pour une visite officielle au Portugal, prévoit de se rendre à Varsovie et de retourner au Brésil dans l’avion qui transportera les citoyens brésiliens.

Selon les autorités consulaires, au moment de l’éclatement du conflit quelque 500 Brésiliens résidaient en Ukraine, dont plus d’une centaine ont déjà réussi à quitter le pays.

Selon les dernières données du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), au moins 1,73 million de personnes ont déjà fui l’Ukraine, un nombre qui devrait continuer à augmenter jusqu’à la fin des hostilités.