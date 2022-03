Ukraine: la Russie propose une résolution “humanitaire” au Conseil de sécurité

“Nous allons proposer notre propre projet qui est humanitaire”, a indiqué le diplomate russe dans une déclaration à la presse peu avant une réunion de l’instance exécutive de l’ONU.

Il a dit regretter que la France et le Mexique aient renoncé à soumettre au vote leur projet de résolution sur l’aide humanitaire après 15 jours de discussions.

Ces deux pays ont toutefois décidé de solliciter un vote directement à l’Assemblée générale des Nations Unies où la Russie n’a pas de droit de veto.

Selon des diplomates, Paris et Mexico voulaient réclamer dans leur projet une “cessation des hostilités”, une mention jugée “politique” par Moscou, qui a menacé de mettre son veto au texte proposé.

D’après l’ambassadeur russe adjoint à l’ONU, Dmitry Polyanskiy, la proposition de Moscou sera soumise sous peu à la présidence du Conseil de sécurité assurée, pour le mois de mars, par les Emirats Arabes Unis.

Le projet russe exprime notamment la “profonde préoccupation” du Conseil de sécurité “face aux informations faisant état de victimes civiles, y compris d’enfants, en Ukraine et dans les environs”. Il “exige que les civils, y compris le personnel humanitaire et les personnes en situation de vulnérabilité, dont les femmes et les enfants, soient pleinement protégés”.

Le 2 mars, l’Assemblée avait approuvé une résolution demandant pacifique “immédiat” du conflit entre la Russie et l’Ukraine, notamment à travers le dialogue politique, les négociations et la médiation.

Votée avec 141 pour, 5 voix contre et 35 abstentions lors d’une session extraordinaire d’urgence, la résolution a appelé toutes les parties à respecter pleinement leurs obligations en vertu du droit international humanitaire pour épargner la population civile et les biens de caractère civil.