L’ONU proclame le 15 mars, Journée internationale de lutte contre l’Islamophobie

Le Maroc était activement engagé dans le processus de négociation de cette résolution présentée par l’Organisation de Coopération Islamique (OCI).

Ce texte appelle notamment à renforcer les efforts internationaux pour favoriser un dialogue mondial sur la promotion d’une culture de tolérance et de paix à tous les niveaux, fondée sur le respect des droits de l’homme.

Il invite tous les États membres, les organisations compétentes du système des Nations Unies, les organisations internationales et régionales, la société civile, le secteur privé et les organisations confessionnelles à organiser et à soutenir divers événements à haute visibilité visant à accroître efficacement la sensibilisation à tous les niveaux à la lutte contre l’islamophobie, et de célébrer la Journée internationale de manière appropriée.

La résolution réitère aussi que le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, ne peuvent et ne doivent être associés à aucune religion, nationalité, civilisation ou groupe ethnique,

Elle encourage les activités visant à promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel afin de renforcer la paix et la stabilité sociale, le respect de la diversité et le respect mutuel et de créer, au niveau mondial, mais aussi aux niveaux régional, national et local, un environnement propice à la paix et à la compréhension mutuelle.