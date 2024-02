UE : Les énergies renouvelables à l’origine de 41% de l’électricité consommée en 2022

Les énergies renouvelables arrivent bien devant d’autres sources de production d’électricité telles que le nucléaire (moins de 22 %), le gaz (moins de 20 %) ou le charbon (moins de 17 %), précise l’office, soulignant qu’au total, les sources d’énergie renouvelables ont augmenté de 5,7 % entre 2021 et 2022.

L’énergie éolienne et hydroélectrique représentait plus des deux tiers de l’électricité totale produite en 2022 à partir de sources renouvelables (respectivement 37,5 % et 29,9 %), le tiers restant provenant de l’énergie solaire (18,2 %), de biocarburants solides (6,9 %) et d’autres sources renouvelables (7,5 %).

Par ailleurs, l’énergie solaire est la source d’énergie qui connaît la croissance la plus rapide. En 2008, elle ne représentait que 1 % de l’électricité consommée dans l’UE, relève Eurostat.

La Suède vient en tête des pays de l’UE en matière de part du renouvelable dans l’électricité consommée, avec un pourcentage de 83,3 % en 2022, principalement grâce à l’hydroélectrique et l’éolien. Elle est suivie du Danemark (77,2 %) et de l’Autriche (74,7 %).

Des parts supérieures à 50 % ont également été enregistrées au Portugal (61,0 %), en Croatie (55,5 %), en Lettonie (53,3 %) et en Espagne (50,9 %).

À l’autre extrémité de l’échelle, les pourcentages les plus faibles d’électricité provenant de sources renouvelables ont été signalés à Malte (10,1 %), en Hongrie (15,3 %), en Tchéquie (15,5 %) et au Luxembourg (15,9 %).