UE : le vice-président de la CE au Maroc, les 18 et 19 octobre, pour signer le premier partenariat vert

Rabat et Bruxelles ont annoncé leur intention d’établir ce partenariat en juin 2021, afin de renforcer leur coopération dans la lutte contre le changement climatique et à travailler conjointement pour faire avancer leur transition énergétique, pour protéger l’environnement et pour stimuler l’économie verte.

Après l’alliance verte avec le Japon, annoncé lors du sommet UE-Japon au mois de mai 2021, le partenariat vert avec le Maroc représente le premier partenariat signé dans le cadre du pacte vert de l’UE, qui ouvre la voie à une coopération renforcée et à un dialogue stratégique dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et faciliter les efforts communs vers la transition verte.

Le Partenariat vert intervient, entre autres, sur la lancée de la Déclaration Politique Conjointe instituant le ‘’Partenariat euro-marocain de prospérité partagée’’, adoptée en juin 2019 par le Conseil d’Association UE-Maroc, qui a identifié comme axe prioritaire la coopération en matière d’énergie, de lutte contre le réchauffement climatique, de protection de l’environnement et de promotion de l’économie verte.

Il viendra conforter la volonté commune du Royaume et de l’Union européenne de renforcer leur relation stratégique et de longue date à travers le développement de nouveaux partenariats novateurs et mutuellement bénéfiques, et traduire une forte convergence politique entre les deux parties au regard des questions liées à l’environnement, le climat et le développement durable.