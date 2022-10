Le Moussem culturel d’Assilah, un espace de réflexion autour des questions humaines et des défis régionaux et internationaux (ministre)

Dans une allocution lue en son nom à l’occasion de l’ouverture de la session d’automne de la 43ème édition du Moussem culturel international d’Assilah et de la 36ème édition de l’Université ouverte Al-Mu’tamid Ibn Abbad, M. Bensaid a souligné que l’action soutenue a fait du Moussem d’Assilah un espace de réflexion de premier plan sur des questions humaines et les défis régionaux et internationaux qui sont de plus en plus complexes.

Ce forum a accompagné, avec une grande distinction et en présence de personnalités éminentes du monde de la pensée, de la culture, de la politique et de l’économie de différents pays, les nombreuses transformations que le monde a connues, à travers une approche de présentation et de diagnostic, sur fond d’alerte aux dangers et dérapages, a ajouté le ministre, relevant que le Moussem culturel international d’Assilah s’est distingué en suggérant des solutions et en identifiant des alternatives.

Il a ajouté que ce forum a toujours fait appel à la profondeur de la culture et de l’art pour aborder les relations humaines, considérant que les conflits et l’hostilité proviennent de l’ignorance.

La culture et les arts permettent de dévoiler cette ignorance et ainsi de la contenir au nom de la sécurité, de la stabilité et du bien-être de l’humanité, a souligné M. Bensaid.

Selon le ministre, la vision prospective du Forum dans le traitement des enjeux actuels puise son esprit dans les positions du Royaume et son implication constante dans la création des conditions d’un monde plus sûr et plus stable, sous le leadership visionnaire du Roi Mohammed VI.

Les défis du développement et de la stabilité affectent de vastes régions du monde, ce qui fait de la sécurité et de la stabilité et, donc du développement, une question permanente, a-t-il poursuivi, notant que la séparation, qui va dans le sens complètement opposé au bon cours du développement humain, reste malheureusement présente dans l’esprit de certaines parties motivées par des considérations stériles et dépassées.

Par ailleurs, le ministre a mis l’accent sur l’importance du contenu culturel et artistique des espaces qui célèbrent le théâtre, le livre, les arts plastiques et d’autres expressions artistiques humaines, relevant que ce contenu dénonce la haine et offre un meilleur regard sur le monde, à travers le prisme des couleurs, des expressions artistiques et de la créativité.