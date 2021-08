Tunisie : sauvetage de 283 migrants irréguliers en 48 heures au large de la Méditerranée

Les autorités tunisiennes ont annoncé, samedi, avoir secouru au cours des 48 dernières heures 283 migrants irréguliers au large de la Méditerranée.

Selon un communiqué du ministère tunisien de la Défense, des unités relevant de la Marine nationale ont secouru samedi, à 65 km de Chebba, gouvernorat de Mahdia, 101 migrants irréguliers de nationalité tunisienne âgés entre 15 et 52 ans.

La même source a ajouté que les migrants secourus avaient pris le large dans la nuit du vendredi à samedi, en direction de l’espace européen.

Une opération conjointe menée samedi entre deux unités de la Marine nationale et de la Garde maritime a permis le sauvetage, à 22 km de Chebba, de 172 migrants irréguliers, dont 131 Tunisiens et 41 de différentes nationales africaines, selon le même ministère.

Agés de 15 à 40 ans, ces derniers ont indiqué avoir embarqué la nuit du 6 au 7 août courant, à partir des côtes de la délégation d’El Amra au gouvernorat de Sfax en direction des côtes européennes.

Ils ont été transférés au port de pêche de Sfax pour parachever les procédures nécessaires à leur encontre.

Dans un troisième communiqué, le ministère de la Défense a fait savoir que 10 autres migrants irréguliers tunisiens dont deux femmes et un enfant âgé de 4 ans, ont été secourus vendredi, à 55 km des côtes de Mahdia, par une unité de la Marine nationale.

Les départs de Tunisie vers les côtes européennes ont atteint en 2020 un pic inédit depuis 2011, et un nombre croissant de candidats à l’exil sont des étrangers, essentiellement des ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne.

Ils constituaient 53% des migrants arrivés de Tunisie en Italie au premier trimestre 2021, selon le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES).

Les tentatives d’émigration depuis la Libye voisine ont également augmenté, avec 11.000 départs de janvier à avril 2021, soit 73% de plus qu’à la même période l’an passé, en raison notamment de la “détérioration” de la situation pour les étrangers dans le pays, selon le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR).

Signe que les départs continuent à augmenter avec le beau temps, dans la nuit de dimanche à lundi, l’Ocean Viking, navire de secours de l’ONG SOS Méditerranée, a recueilli plus de 500 nouveaux migrants après une opération de secours en quelques jours.

La Tunisie a de son côté secouru et accueilli depuis janvier plus d’un millier de migrants partis de Libye, et ayant fait naufrage au large des côtes tunisiennes, selon l’Organisation internationale des migrations (OIM).

Depuis le début de l’année 2021, au moins 866 migrants sont morts ou disparus en tentant de traverser la Méditerranée, selon les dernières statistiques de l’OIM.