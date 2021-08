Afghanistan: affrontements dans le centre de Kunduz (nord)

De violents affrontements étaient en cours tôt dimanche entre l’armée afghane et les talibans dans le centre de la capitale provinciale de Kunduz, dans le nord de l’Afghanistan, ont indiqué des responsables locaux. “De violents combats, rue par rue, se déroulent dans diverses parties de la ville. Des forces de sécurité se sont repliées du côté de l’aéroport”, a indiqué à la presse un membre du conseil provincial, Amruddin Wali.

Avant de convoiter Kunduz, grand noeud commercial entre Kaboul, à 300 km au sud, et le Tadjikistan, à 50 km au nord, les talibans se sont emparés vendredi et samedi de deux capitales de province, Zaranj, dans le sud-ouest, et Sheberghan, dans le nord-ouest.