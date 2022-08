Tunisie/Industrie: les investissements en repli de 20,5% au premier semestre

Cette évolution recouvre, notamment, un recul des investissements dans les secteurs de l’industrie agroalimentaire (-20.2%), l’industrie des matériaux de construction, de la céramique et du verre (-48.5%), les industries mécaniques et électroniques (-10.9%) et l’industrie chimique (-64.6%), précise l’Agence dans son dernier bulletin de conjoncture.

Ladite note fait également ressortir une hausse des investissements au niveau des industries du textile et de l’habillement (+55.4%) et les industries du cuir et de la chaussure (+63.2%).

Le nombre de projets déclarés dans l’industrie a atteint 1.535 durant la même période, en repli de 11.3%, en glissement annuel, ajoute la même source, notant que ces projets permettront la création d’un total de 23495 postes d’emplois (+0.7%).

En outre, l’APII fait savoir que 54% des investissements déclarés au S1-2022 sont exécutés dans le cadre d’extension et de renouvellement de matériel, ajoutant que les investissements déclarés dans le cadre des projets de création se sont élevés à 484 millions de dinars (MD), accusant un repli de 11.9%.

Par régime, les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices ont reculé de 27.5% à 416.4 MD, à fin juin dernier, tandis que les industries dont la production est orientée vers le marché local ont diminué de 15.1% à 625.3 MD.

Ainsi, environ 60% des investissements déclarés lors des six premiers mois de l’année 2022 sont pour des projets non totalement exportateurs, conclut l’APII.