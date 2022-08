Céréales ukrainiennes : un premier navire de l’ONU prêt à partir

“Le navire se dirigera vers l’Afrique, l’Éthiopie étant le dernier pays où la cargaison de 23.000 tonnes de blé sera livrée”, a indiqué M. Koubrakov qui assistait au chargement du MV Brave Commander au port de Pivdenny, dans la ville de Youjné.

“J’espère que d’autres navires affrétés pour le Programme alimentaire mondial (PAM) viendront dans nos ports. J’espère qu’il y aura bientôt 2-3 navires supplémentaires”, a-t-il enchaîné.

Le MV Brave Commander a accosté vendredi au port de Pivdenny, proche d’Odessa. Selon le ministère ukrainien de l’Infrastructure, il partira pour Djibouti, d’où les céréales seront transférées en Éthiopie.

Il s’agit de la première cargaison d’aide alimentaire à quitter l’Ukraine depuis la signature en juillet par Kiev et Moscou, via une médiation de la Turquie et sous l’égide de l’ONU, d’accords sur l’exportation des céréales ukrainiennes, bloquées à cause de la guerre entre les deux pays.

“Nous prévoyons évidemment que d’autres navires quittent les ports ukrainiens pour venir en aide aux populations du monde entier. Ce n’est que le premier des nombreux navires humanitaires qui quitteront les ports”, a déclaré aux journalistes Marianne Ward, directrice adjointe des opérations du PAM en Ukraine. The Brave Commander avait “quitté Istanbul le 10 août après avoir passé l’inspection du Centre commun de coordination (CMC)”, avait souligné dans une note à la presse, Tomson Phiri, porte-parole du PAM à Genève.

Le PAM a acheté une première tranche de 30.000 tonnes de blé ukrainien, avait précisé M. Phiri.

Le premier navire commercial est parti le 1er août, et 16 bateaux au total ont quitté l’Ukraine depuis l’entrée en vigueur de l’accord, selon le décompte des autorités ukrainiennes, mais aucune cargaison humanitaire de l’ONU n’a encore pris la mer.

Selon le PAM, un nombre record de 345 millions de personnes dans 82 pays sont aujourd’hui confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, tandis que jusqu’à 50 millions de personnes dans 45 pays risquent de sombrer dans la famine sans aide humanitaire.