Tourisme pour la région Fès-Meknès : signature du premier contrat d’application de la feuille de route

Le contrat d’application de la feuille de route du tourisme pour la région Fès-Meknès a été signé, mardi à Fès, entre le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et solidaire, la Wilaya et le conseil de la région Fès-Meknès, ainsi que la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT). Signé par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Mme Fatim-Zahra Ammor, le Wali de la région Fès-Meknès, M. Saïd Zniber, le président du conseil de la région Fès-Meknès, M. Abdelouahed El Ansari, et le directeur général de la SMIT, Imad Barrakad, ce contrat d’application Fès-Meknès englobe plusieurs programmes importants, incluant un projet locomotive, des initiatives d’animation, des développements d’hébergement, un plan marketing et aérien dédié, ainsi que des projets transversaux.

Il s’agit du premier contrat d’application régional signé dans le cadre du déploiement de la feuille de route du tourisme. Une fois réalisés, ces projets permettront de valoriser significativement l’offre touristique de la région, en vue d’atteindre l’objectif ambitieux de 800.000 touristes à horizon 2026. « Aujourd’hui nous franchissons une nouvelle étape dans la mise en œuvre de cette feuille de route audacieuse qui d’ailleurs commence déjà à donner ses fruits », a souligné Mme Ammor qui s’exprimait lors de la cérémonie de signature de ce document, rappelant que le Maroc a réalisé un nouveau record de 14,5 millions de touristes en 2023, une progression de 3,5 millions de touristes par rapport à 2022 et de 1,6 million par rapport à 2019. Selon elle, la ville de « Fès a également enregistré une croissance importante avec 706.000 arrivées à l’aéroport Fès-Saiss, soit une hausse de 23% par rapport à 2022 ». La ministre a relevé : « notre mission est claire: développer l’offre touristique, animer la région, développer sa connectivité ». Mme Ammor a également procédé à la signature de deux accords avec l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, portant sur la collaboration dans la recherche, la formation technique et la formation en langues étrangères au profit des artisans. En marge de la signature de ces accords, Mme Ammor a lancé plusieurs chantiers dans le secteur de l’artisanat, notamment l’inauguration de l’Institut Spécialisé des Arts Traditionnels (ISAT) de Fès, fruit d’un projet de réhabilitation et d’extension réalisé avec le soutien du fonds « Charaka » du Millennium Challenge Corporation (MCC). Cette journée a également été marquée par le lancement de la formation des jeunes autistes dans le domaine de la poterie et de la céramique, ainsi que la remise de certificats des marques collectives de certification pour les métiers de la poterie « Madmoun » et du zellige « Zellige Fès » au profit des artisans de la ville de Fès. Une visite au Centre de Formation et de Qualification dans les Métiers de l’Artisanat Al Batha a également été entreprise, soulignant son rôle crucial dans la formation à date de plus de 6.500 apprentis. A cette occasion, la ministre a procédé à la remise de Wissams royaux à un groupe d’artisans en reconnaissance de leur contribution à la préservation du patrimoine marocain.