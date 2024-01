CAN-2023 : Maroc-Afrique du Sud 0-2 (Déclarations)

– Walid Regragui (sélectionneur de l’équipe du Maroc) :

« L’Afrique du Sud a joué le match qu’il faut pour gagner. Nous n’avons pas su concrétiser les occasions que nous avons eues. On s’est créé beaucoup de situations, mais la réussite nous a fait défaut. On a eu beaucoup de déchets techniques et on s’est précipité sur les derniers gestes. J’espère que les joueurs vont apprendre de cet échec, surtout les jeunes.

Le pénalty pouvait tout changer, j’avais confiance en Achraf Hakimi. C’est une compétition compliquée pour tout le monde. Aujourd’hui, c’est l’échec du coach et non pas des joueurs, car ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

Je ne vois pas le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il faut accepter la défaite et féliciter l’Afrique du Sud. En première mi-temps, nous étions très attentistes. Le but nous a réveillés. On s’est battu jusqu’au bout avec nos armes.

Nous avons un bon effectif. Nous avons échoué, certes, mais on va réfléchir et on va avancer. Ce n’est pas la fin du monde.

On souhaitait offrir le titre à notre public qui nous a soutenus. Je suis déçu pour eux. Je porte la responsabilité totale de cette contre-performance ».

– Hugo Broos (Sélectionneur de l’Afrique du Sud):

« Je suis immensément heureux pour cette victoire. Le Maroc est une grande équipe. C’est la première nation africaine au classement FIFA. C’est une énorme prouesse pour nous.

Pendant le match, les deux équipes étaient très prudentes, surtout en première période. Le Maroc avait énormément d’occasions, mais c’est nous qui avons marqué. Les joueurs ont exécuté les consignes à la lettre et étaient très disciplinés.

Intrinsèquement, le Maroc a des joueurs qui sont plus forts que nous. Nous avons essayé de jouer un jeu collectif et être regroupés, sans donner d’espace.

Nous avons grandi en maturité au cours de cette CAN. Même si nous ne jouions pas assez bien au début, nous nous sommes améliorés.

L’équipe est énormément critiquée en Afrique du Sud. Mais j’ai essayé de donner l’opportunité aux joueurs locaux, qui ont montré leur talent.

Nous savions comment jouer ce match. Pour gagner ce genre de rencontres, il faut toujours un peu de chance ».

— Teboho Mokoena (élu homme du match):

« C’était un match difficile. Personne ne pensait qu’on pouvait battre le Maroc et se qualifier en quart de finale.

Nous savions que le Maroc est plus fort que nous. En cette CAN, il y a plein de surprises, personne ne peut deviner qui va s’imposer ».