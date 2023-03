Tourisme au Maroc : une nouvelle offre basée sur des filières thématiques conformes à la demande (Baitas)

Parmi ces filières thématiques figurent ‘”Ocean Waves” qui vise à faire du Maroc une destination phare de sports nautiques, le “Nature, Trekking and Hiking”, axé sur le développement des expériences structurées et le “City break” qui ambitionne de consolider la position du Royaume en tant que destination de voyage de courte durée avec une destination urbaine, a affirmé M. Baitas en réponse aux questions des journalistes lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

Cette offre touristique comprend également le “Beach and sun”, en vue de renforcer l’offre balnéaire existante dans le Royaume, ainsi que les aventures dans le désert et les oasis, afin de doubler l’offre des voyages au Sahara, a ajouté le ministre, faisant savoir qu’il s’agit aussi du “tourisme d’affaires” qui est axé sur la consécration de la place du Maroc en tant que destination principale de réunions, conférences et expositions, et des “sentiers culturels” liés à la multiplication des expériences insolites pour s’immerger au cœur du patrimoine du Royaume.

De plus, les nouvelles filières incluent le “tourisme interne – Bord de mer”, afin de stimuler le développement du tourisme domestique autour des activités estivales conformément à la demande, ainsi que le “tourisme interne – Nature et découverte”, qui vise à développer de nouvelles expériences adaptées aux besoins et budget du tourisme local, a poursuivi le ministre.

Quant aux filières transverses de valorisation du patrimoine immatériel, faisant partie de ce chantier, elles portent sur la gastronomie et les produits du terroir, les festivals et les moussems, le développement durable, l’artisanat et le savoir-faire local, ainsi que l’habitat alternatif, a indiqué M. Baitas, précisant que ces filières sont axées sur la promotion de l’offre marocaine.