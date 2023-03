Match amical : les Lions de l’Atlas en quête d’une victoire historique face à la Seleçao

A cette occasion unique, l’équipe nationale ambitionne à confirmer sa capacité à rivaliser avec les plus fortes équipes internationales après sa performance inédite au Mondial qatari, où elle est devenue la première équipe arabe et africaine à atteindre le carré d’or de la compétition.

Les Lions de l’Atlas aspirent également à signer la première victoire arabe contre les quintuples champions du monde, qui sont restés sur 23 victoires en autant de confrontations officielles et amicales, contre des équipes arabes, notamment l’Égypte, l’Algérie et l’Arabie saoudite, le Bahreïn, le Qatar, Oman et l’Irak.

L’équipe nationale brésilienne a inscrit 71 buts contre les équipes arabes et encaissé neuf buts, dont un contre la Tunisie, quatre contre l’Egypte, trois contre l’Arabie saoudite et un face au Qatar.

La sélection nationale marocaine a croisé le fer avec son homologue brésilienne pour la première fois en 1997 en match amical, durant lequel les Lions de l’Atlas ont signé une belle prestation avant de s’incliner par deux buts à zéro marqués par Denilson (80 e et 88 e ).

Les deux équipes se sont affrontées une seconde fois en 1998 lors de la phase de groupes de la Coupe du monde en France, une rencontre qui a tourné en faveur de la Seleçao (3-0).

Contre l’Arabie saoudite, le Brésil s’est imposé en Coupe des Confédérations en 1997 sur le score de 3 buts à 0 et en 1999 (8-2), tandis que les trois autres matchs se sont soldés par une victoire des Brésiliens (4-1), (1-0) et (2-0).

Jusqu’en 2009, l’équipe nationale de l’Egypte n’a affronté son homologue brésilienne que lors d’un match officiel dans le cadre des Jeux olympiques de Tokyo en 1964. Les deux équipes ont croisé le fer à six reprises, dont cinq matchs amicaux et un match officiel en Coupe des Confédérations en 2009.

En 1960, les Pharaons ont disputé trois matchs amicaux remportés par le Brésil (5-0), (3-1) et (3-0), tandis que le match joué en mai 1963 s’est terminé par une victoire en faveur des Brésiliens (1-0) qui ont également remporté leur duel de 2011 contre l’Egypte (2-0).

Concernant l’Algérie, sa première rencontre face au Brésil remonte à 1965 à Oran qui s’est achevée par une défaite des Fennecs (3-0). En 1973 et dans le cadre d’une tournée en Afrique du Nord, les Brésiliens sont revenus à Alger pour remporter ce match sur le score de 2 buts à 0.

Les deux équipes se sont rencontrées à la Coupe du monde du Mexique en 1986 lors de la phase de groupes, marquée par une victoire du Brésil par 1 à 0.

La dernière confrontation entre les deux formations remonte à 2007 lors d’un match amical à Montpellier, qui a connu la victoire de la Seleçao par deux buts à zéro.

L’équipe nationale tunisienne avait déjà affronté le Brésil lors d’un match amical, organisé au stade El Menzeh en juin 1973, et qui s’était terminé par une victoire brésilienne par quatre buts à un.

Après près de 50 ans, les “Aigles de Carthage” ont à nouveau joué contre le Brésil en match amical, disputé en septembre dernier en France dans le cadre des préparatifs des deux équipes à la Coupe du monde de football au Qatar, et remporté par le Brésil (5-1).