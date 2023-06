Maroc/Tourisme : les prémices d’une bonne saison commencent à se profiler dès le mois de mai (la ministre)

“Les prémices d’une bonne saison estivale ont commencé à se profiler dès le mois de mai, qui affiche des taux de remplissage exceptionnels par rapport à mai 2019, notamment dans les villes de Marrakech avec une moyenne de 70%, Agadir avec 63%, Fès et Rabat avec 59%, Casablanca avec 53% et Tanger avec 61%”, a dit Mme Ammor dans une interview accordée à la MAP.

Le tourisme, a-t-elle fait remarquer, a connu une reprise durable lors de la dernière saison estivale 2022, qui a été marquée par le retour à la normale des performances de ce secteur.

“Nous nous engageons à accélérer le rythme au titre de l’année 2023, notamment pendant la période estivale, en dépassant les chiffres atteints en 2022”, a indiqué la ministre, mettant l’accent sur la signature de plusieurs partenariats, notamment avec le groupe TUI qui couvriront les cinq prochaines années, de l’été 2023 à l’hiver 2027-2028, avec la possibilité de doubler le nombre d’arrivées touristiques au Maroc avec un taux de croissance d’environ 220% et avec l’agence de voyage AllTours, couvrant deux saisons : été 2023 et hiver 2023-2024.

Et de poursuivre : “Nous avons, à travers l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), sécurisé 4,4 millions de sièges avec 19 compagnies aériennes pour la saison estivale”.

Mme Ammor a également rappelé que l’année 2023 sera une année record en termes de programmation de vols, avec l’ouverture de 23 nouvelles lignes cet été, desservant 8 destinations marocaines connectées à 9 marchés étrangers, assurées par 10 compagnies aériennes, avec une capacité totale de plus de 244.000 sièges. En termes de programmation des destinations marocaines par les agences de voyage, 14 partenariats ont été scellés avec des agences internationales en ligne dans l’objectif d’atteindre 4,3 millions de nuitées et 50 partenariats avec des agences de voyage traditionnelles avec comme prévision atteindre plus de 860.000 clients, a-t-elle fait savoir.

“Aussi, nous continuerons à consolider nos efforts de promotion à travers la campagne Maroc, Terre de Lumières sur les principaux marchés étrangers d’exportation. Sans oublier les effets de l’élan exceptionnel que connaît notre pays au niveau international, qui va s’étendre tout au long de l’année 2023”, a ajouté la ministre.