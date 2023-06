Le Maroc, un “partenaire stratégique” du Salvador en Afrique et dans le monde arabe (Vice-président)

Rabat et San Salvador oeuvrent de manière continue au renforcement de leur coopération bilatérale, “ce qui a fait du Maroc un partenaire important et stratégique pour notre pays en Afrique et le monde arabe”, a indiqué M. Ulloa dans une déclaration au quotidien “Diario El Salvador” en fin de semaine dernière.

“Nous avons travaillé, ces dernières années, pour consolider les liens d’amitié et de coopération, à travers des échanges de visites, des consultations et un soutien mutuel, afin de servir nos deux pays et nos peuples dans divers domaines”, a souligné le responsable salvadorien, qui s’est récemment rendu au Maroc.

Le vice-président salvadorien a rappelé, à cet égard, l’inauguration de l’ambassade de son pays à Rabat en octobre dernier, la première au niveau africain, notant que cette étape reflète la ferme volonté du Salvador de faire avancer les relations bilatérales avec le Maroc, qui sont appelées à servir de modèle pour la coopération Sud-Sud entre les pays d’Afrique et ceux d’Amérique latine.

Il a également évoqué l’annonce officielle du président du Salvador, Nayib Bukele, en juin 2019, de retirer la reconnaissance de l’entité fictive et de soutenir l’intégrité territoriale du Maroc, ce qui dénote d’une forte volonté politique de développer des relations fortes et mutuellement bénéfiques entre les deux pays.

M. Ulloa avait annoncé, suite à sa visite officielle au Maroc en novembre dernier, que la coopération entre les deux pays allait s’étendre à davantage de domaines, exprimant la volonté de favoriser une coopération fructueuse avec le Maroc, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et des énergies renouvelables ainsi que de la sécurité.