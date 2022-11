Tirs de roquette contre une base américaine dans le Nord-Est de la Syrie

“Deux roquettes ont ciblé les forces de la coalition sur la base américaine à al-Shaddadi, en Syrie, vers 22h31,” a indiqué Centcom dans un communiqué.

L’attaque n’a pas fait de blessé ni de dégât dans la base, a ajouté la même source, qui n’a pas précisé l’origine des tirs.

“Des attaques de ce genre mettent en danger les forces de la coalition et la population civile et sapent la stabilité et la sécurité durement acquises de la Syrie et de la région”, a souligné le colonel Joe Buccino, porte-parole du Centcom.