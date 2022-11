Séisme en Indonésie : le bilan s’élève à 318 morts

Après le séisme de magnitude 5,6, qui a frappé la province de Java-Ouest, huit corps supplémentaires ont été retrouvés dans le cadre des opérations de recherche samedi, portant le bilan à 318 morts, a déclaré Fajar Setiawan, responsable adjoint à l’intervention d’urgence de l’Agence nationale de gestion et d’atténuation des catastrophes.

Le séisme a également fait 7.729 blessés dans le district de Cianjur, l’une des zones les plus durement touchées, détruit 58.049 maisons et déplacé 73.693 personnes, a précisé M. Setiawan.

Le porte-parole du Bureau de recherche et de sauvetage de la province de Java-Ouest, Joshua Banjarnahor, a indiqué lors d’une conférence de presse que les fortes pluies avaient compliqué les opérations de recherche et de sauvetage des victimes du séisme.

Ce séisme est le plus meurtrier en Indonésie depuis 2018, quand la région de Palu (île de Célèbes) a été frappée par un tremblement de terre et un tsunami faisant plus de 4.000 morts.

Située sur la “ceinture de feu” du Pacifique où les plaques tectoniques se rencontrent, l’Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques.