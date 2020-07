“The Old Guard”, un film de Netflix tourné en grande partie à Marrakech

Nerflix, plateforme américaine de streaming, a dévoilé des images et des clips exclusifs des coulisses de tournage de “The Old Gard”, un film avec Charlize Theron tourné en grande partie à Marrakech.

Cheffe de tribu, combattante hors-pair et immortelle. Dans “The Old Guard’, le nouveau film d’action de Netflix, l’actrice Charlize Theron incarne l’héroïne principale Andy.

Le tournage au Maroc a duré environ deux semaines, avec le soutien d’une grande équipe locale qui a aidé les cinéastes avec toute la logistique nécessaire.

“Lorsque nous avons tourné au Maroc, il était aussi important pour moi d’engager des techniciens locaux. Ma société de production veut s’impliquer dans des projets ayant une certaine éthique et nous voulons le faire en étant cohérents à chaque étape de la fabrication du film”, a déclaré Charlize Theron aux Inrocks à ce sujet.

La ville de Marrakech apparaît dans plusieurs séquences du film et des scènes représentant l’Afghanistan et l’Afrique ont été tournés dans plusieurs régions du Maroc.

Les lieux de tournage à Marrakech comprenaient le riad El Fenn, le village berbère d’Obaki sur le Plateau du Kik (une région des montagnes de l’Atlas qui faisait également office de village afghan), ainsi que la place Jemaa El-Fna, Tamansourt, Harbil, Tayzelt, le désert d’Agafay, Boukhriss et Kettara.

Netflix s’est associé à des artistes du monde arabe pour créer une affiche locale qui reflète l’histoire du film et la présence des personnages principaux à Marrakech.

Ainsi, l’artiste Ahmed Rafaat a repensé l’affiche en collaboration avec le groupe de tournage pour illustrer des lieux emblématiques de Marrakech tels que Jemaa El-Fna.

Diffusé exclusivement sur Netflix, “The Old Guard” retrace les aventures de quatre mercenaires immortels, bientôt rejoints par une nouvelle recrue: Nile, une jeune marine américaine.

“The Old Guard” est l’adaptation d’une série de comics signée Greg Rucka. Le film, une oeuvre pleine d’action, a été réalisé par Gina Prince-Bythewood (“Love and Basketball” et “Beyond the Lights”).

Avec 183 millions d’utilisateurs payants dans plus de 190 pays profitant de séries, documentaires et films dans une multitude de genres et de langues, Netflix est le leader mondial du divertissement en Streaming.