Conseil Exécutif de l’UA: le Maroc réitère le lien entre le terrorisme, le séparatisme et les milices armés

Le Maroc a réitéré, jeudi devant la 44eme session ordinaire du Conseil Exécutif de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, le lien entre le terrorisme, le séparatisme, les milices armés et l’existence des groupes armés non étatiques.

La délégation marocaine qui intervenait devant le Conseil Exécutif de l’UA, a réaffirmé l’engagement résolu du Royaume du Maroc dans la lutte contre le terrorisme dans tous ses aspects.

La délégation a également mis l’accent sur le rôle étroit entre le terrorisme, le séparatisme, les milices armés et l’existence des groupes armés non étatiques. Le Conseil exécutif de l’UA poursuit à Addis-Abeba les travaux de sa 44eme session ordinaire en prélude au Sommet de l’Union prévu les 17 et 18 février courant.