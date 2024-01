Tenue à Rabat de la deuxième assemblée générale du Cluster Green H2

Cette réunion, présidée par Mohammed Yahya Zniber, président du Conseil d’administration, en présence des membres du Conseil et d’autres participants ainsi que des représentants des ministères fondateurs, a été l’occasion de discuter des avancées réalisées par le Cluster au cours de l’année écoulée, des plans et des objectifs pour l’année à venir.

L’objet principal du Cluster Green H2 est de promouvoir la filière hydrogène vert au Maroc à travers l’initiation, l’accompagnement et la coordination des projets collaboratifs innovants dans le domaine de l’hydrogène vert au Royaume et à l’étranger, en vue d’encourager l’innovation et de contribuer à l’émergence d’une filière Hydrogène compétitive.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales visant à faire du Maroc un pays pionnier en matière de transition énergétique et a également pour vocation d’encourager le transfert de savoir-faire à travers des projets collaboratifs regroupant industriels et chercheurs du Maroc et de l’étranger.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le président du Cluster Green H2, Mohamed Yahya Zniber, a indiqué qu’aujourd’hui l’hydrogène vert attire de plus en plus d’investisseurs comme Masen et Engie, expliquant que le but est également d’impliquer dorénavant les petites et moyennes entreprises dans ce processus.

M. Zniber a ajouté qu’il ne suffit pas uniquement de produire de l’hydrogène vert ou l’un de ses dérivés mais plutôt de créer l’écosystème industriel autour de cela, soulignant qu’il y a un fort engagement des grandes entreprises qui sont dans le Cluster pour accompagner les PME à l’adopter.

« Nous allons probablement essayer de créer un fonds d’initiation et d’aide aux start-ups innovantes qui voudraient s’inscrire dans cette économie », a-t-il fait savoir.

De son côté, le Directeur général du Cluster Green H2, Mourad Hajjaji, a indiqué que l’association a pour objectif de développer et d’adopter une stratégie dynamique et évolutive permettant d’apporter une valeur ajoutée à l’émergence d’une filière compétitive dans l’hydrogène vert, et de positionner le Maroc comme hub régional leader dans l’exportation de la molécule H, estimant qu’il est impératif de rassembler toutes les forces actives dans le domaine économique, notamment les entreprises publiques et privées qui sont d’un apport considérable.

M. Hajjaji a ajouté que pour mener à bien sa fonction de Recherche et Développement industriel et assurer une veille technologique et stratégique, le Cluster met à la disposition de tous ses membres l’information nécessaire (technique, scientifique, marché, technologique et économique) pour s’informer systématiquement, développer et exploiter des inventions dans la filière de l’hydrogène, à travers des revues scientifiques, rencontres, rapports d’activités, des newsletters, des rapports périodiques et des focus thématiques.

Le Conseil d’administration a, en outre, saisi l’occasion pour saluer les progrès réalisés par le projet depuis sa création, soulignant le potentiel important de l’hydrogène vert pour la transition énergétique du Maroc et le rôle stratégique du Cluster pour appuyer cette nouvelle économie.