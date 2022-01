Tenue à Paris d’une réunion diplomatique avec la Russie sur les tensions en Ukraine

Cette réunion, qui se déroule en format “Normandie” et rassemble une quinzaine de diplomates autour de hauts responsables des quatre pays, vise à amorcer une désescalade des tensions sur les frontières ukrainiennes après une série de pourparlers entre Russes et Américains tenues la semaine dernière.

Le dernier sommet en format Normandie s’était tenu fin 2019 à Paris, où s’étaient retrouvés Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Angela Merkel et Emmanuel Macron. La France espère à terme un nouveau sommet entre les quatre chefs d’Etat, qui aurait lieu cette fois à Berlin.

“Il est très encourageant que les Russes aient accepté de ré-entrer dans ce format diplomatique, le seul où les Russes sont parties prenantes. Cette réunion donnera une indication claire sur l’état d’esprit des Russes, avant l’entretien vendredi entre Emmanuel Macron et e président russe Vladimir Poutine”, a estimé l’Elysée.

“Nous voulons une désescalade, ce qui passe à la fois par le dialogue et la dissuasion. Un dialogue a lieu sur des sanctions avec les partenaires européens, américains et les institutions, pour que cette dissuasion soit suffisamment crédible, afin que le dialogue soit crédible. Les deux se nourrissent l’un l’autre”, a ajouté la présidence française.

“Mais ces sanctions ne doivent pas entraîner des répliques qui auraient un coût pour nous en boomerang. Les sanctions ne sont pas l’alpha et l’oméga de la réponse”, a souligné l’Elysée.

Lors d’une visio et audio-conférence organisée, lundi soir à l’initiative du président américain Joe Biden, sur les tensions entre la Russie et l’Ukraine, le président français Emmanuel Macron a exprimé “sa vive préoccupation concernant la situation aux frontières de l’Ukraine, et la nécessité d’œuvrer collectivement à une désescalade rapide”.

“Cette désescalade doit passer par l’expression de mises en garde fermes et crédibles à l’égard de la Russie, qui nécessite une coordination constante entre les partenaires européens et les alliés ; et par un dialogue renforcé avec la Russie, que nous sommes en train de mener”, a ajouté le chef de l’Etat lors de cette rencontre virtuelle à laquelle ont pris part notamment le Président du Conseil européen, Charles Michel, et la Présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen.

L’Elysée a annoncé qu’Emmanuel Macron s’entretiendra dans les prochains jours avec les présidents russe et ukrainien.