Tenue à Paris de la Réunion ministérielle du Conseil de l’OCDE avec la participation du Maroc

Le Maroc est représenté à cette réunion placée sous la présidence de l’Italie et la vice-Présidence de la Norvège et du Mexique, par le Trésorier Général du Royaume, M. Noureddine Bensouda, en représentation de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Bensouda a souligné que cette réunion ministérielle traite d’un sujet important, à savoir la coopération entre les pays africains et les Etats membres de cette organisation internationale basée à Paris.

La participation du président sénégalais, Macky Sall, également président de l’Union africaine, s’inscrit dans ce sens pour porter la parole de l’Afrique et des demandes du continent, tout particulièrement en termes d’appui stratégique en matière de réformes, de mobilisation des ressources et d’ouverture de tous les marchés ainsi qu’en matière de renforcement de la gouvernance sur un certain nombre de thèmes, a expliqué M. Bensouda.

Cette réunion, a-t-il souligné, sera l’occasion de mettre en avant la politique sociale menée sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI notamment en ce qui concerne la protection sociale et la couverture médicale, la protection pour la retraite et pour la perte d’emploi, ainsi que tout ce qui a trait à la protection de l’environnement, faisant observer que ces politiques sont importantes pour soutenir le Maroc dans son développement économique et social.

Il sera également question d’évoquer les efforts déployés en matière de l’approche genre et de l’appui à la femme au niveau institutionnel et de la gouvernance, le soutien aux jeunes pour l’emploiyabilité et qui ont pour objectifs de soutenir la population en général et les jeunes en particulier, a souligné le Trésorier Général du Royaume.

Cette réunion ministérielle de deux jours se tient sous la thématique “l’avenir que nous voulons : des politiques meilleures pour la prochaine génération et une transition durable”.

La Réunion du Conseil au niveau des ministres est la manifestation de l’OCDE qui se déroule au plus haut niveau, à laquelle assistent des ministres des Finances, de l’Économie, des Affaires étrangères, du Commerce et d’autres ministères des pays membres et partenaires de l’Organisation, ainsi que des représentants d’autres organisations internationales.

Cette réunion a été inaugurée par des discours du Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Corman, du Premier ministre italien, Mario Draghi, du Président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, et du Président de l’Union africaine et Président du Sénégal, Macky Sall.

Les débats portent sur une série de défis urgents, notamment les implications de la guerre en Ukraine, le renforcement de la prévention et de l’état de préparation face aux pandémies, la durabilité des échanges et de l’environnement et la préparation d’un avenir meilleur pour les jeunes. D’autres débats porteront sur la coopération avec l’Afrique et la transition verte au profit des prochaines générations.