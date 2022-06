L’administration Biden annonce plusieurs mesures pour réduire la pollution des océans

Dans son annonce, la Maison Blanche a proposé un nouveau sanctuaire dans le canyon de l’Hudson, un canyon sous-marin de 12 km de large au large de l’embouchure du fleuve Hudson, à New York.

Cette annonce fait partie d’un plan plus large de l’administration visant à préserver 30 % des terres et des eaux des États-Unis.

L’administration américaine a également annoncé un plan visant à éliminer progressivement les plastiques à usage unique dans les parcs nationaux et sur les terres publiques d’ici 2032.

Dans un arrêté ministériel publié mercredi, la secrétaire à l’Intérieur, Deb Haaland, a également demandé au personnel de son département de trouver des alternatives biodégradables pour ces produits.

“Le département de l’Intérieur a l’obligation de jouer un rôle de premier plan dans la réduction de l’impact des déchets plastiques sur nos écosystèmes et notre climat”, a déclaré Mme Haaland dans un communiqué.

“En tant que gardien des terres publiques de la nation, y compris les parcs nationaux et les refuges nationaux pour la faune sauvage, et en tant qu’agence responsable de la conservation et de la gestion des poissons, de la faune, de la flore et de leurs habitats, nous sommes dans une position unique pour faire mieux pour notre Terre”, a souligné Mme Haaland.

Les groupes écologistes ont salué l’arrêté de Mme Haaland, le groupe de préservation marine Oceana le qualifiant d'”action significative pour empêcher ce polluant persistant d’atteindre nos océans et nos communautés.”