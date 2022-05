Tentative de coup d’Etat au Niger en 2021: six officiers radiés de l’armée

Six officiers nigériens – trois colonels, un capitaine et deux lieutenants – en détention, ont été radiés la semaine passée des rangs de l’armée nigérienne pour leur implication présumée dans une tentative de coup d’Etat en 2021, ont indiqué samedi une source gouvernementale et des médias.