Taqa Morocco: nominations au Conseil de surveillance

Il s’agit aussi de la nomination de Andres Calderon Acuna, Représentant Permanent de Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) en qualité de Membre du Comité d’Audit en remplacement de Vivek Gambhir, indique un communiqué de l’entreprise.

Le Conseil de surveillance a également pris acte de la démission de Abdulaziz Mohamed Abdulla Alobaidli Alhammadi, Membre et Vice-Président du Conseil de Surveillance et Vivek Gambhir, Membre du Conseil de Surveillance.

Le Conseil a procédé aussi à la cooptation de Alastair Mulligan, en remplacement de Abdulaziz Mohamed Abdulla Alobaidli Alhammadi et Nabil Almessabi, en remplacement de Vivek Gambhir.

Les nominations prennent effet le 23 février 2023 et seront soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire, précise le communiqué.

M. Mulligan occupe actuellement le poste de directeur du portefeuille d’actifs du segment ‘Generation’ du groupe TAQA. Au cours des vingt dernières années, M. Mulligan a développé une vaste expérience en tant que leader de la gestion d’actifs, supervisant un large éventail de projets d’infrastructure et de services publics complexes et à grande échelle.

Avant de rejoindre TAQA, il a occupé des postes de direction au sein de Dubaï National Central Cooling Company PJSC (« Tabreed »), une entreprise du secteur des utilities, cotée à la bourse de Dubaï. Il y a notamment occupé le rôle de directeur général de Tabreed Energy Services, où il a contribué à élargir son offre de services qui, aujourd’hui, comprennent l’entretien des bâtiments, la climatisation en tant que service et les contrats d’efficience énergétique.

Il a également occupé le poste de vice-président senior de la gestion d’actifs, où il a créé de la valeur pour l’entreprise grâce à la gestion des contrats de Tabreed, aux projets de croissance et à la gestion des coentreprises (JV).

Il est diplômé en business finance et d’un bachelor en sciences de la finance de l’Université du Queensland, en Australie.

M. Mulligan est également titulaire d’un certificat d’administrateur de l’Institut des administrateurs de Mudara.

M. Almessabi occupe le poste de directeur des ressources humaines de TAQA. Il supervise le développement stratégique des ressources humaines comme levier des ambitions de croissance du groupe. Au préalable, il a occupé le poste de directeur des ressources humaines de TRANSCO et a été directeur exécutif du capital humain et de la communication chez Abu Dhabi Power Corporation. Avec plus de 20 ans d’expérience, M. Almessabi a occupé des postes de transformation de premier plan dans les secteurs du pétrole et du gaz, des services publics, de l’immobilier et du tourisme aux Émirats Arabes Unis.

M. Almessabi est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie électrique de l’Université des Émirats arabes unis, d’un diplôme de management de l’Université de Cambridge – Judge Business School et d’un Global Executive MBA de l’INSEAD.