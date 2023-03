Rabat: projection du film tanzanien “Vuta N’Kuvute”, un hymne à la lutte anticoloniale en Afrique

Amil Shivji a fait savoir que son long-métrage est adapté d’un roman éponyme célèbre dans son pays, de l’auteur swahili Adam Shafi, qu’il a eu l’occasion de lire alors qu’il était encore un lycéen rêvant de devenir un réalisateur de films. L’adaptation au grand écran de ce roman est “une manière pour moi de revisiter l’histoire et d’essayer de comprendre le présent à son prisme”. Concernant le rôle du cinéma dans la lutte contre le colonisateur, le cinéaste tanzanien a souligné que le 7ème art est un “redoutable instrument de communication, de résistance, de compréhension de l’histoire et d’analyse des politiques du monde contemporain”, faisant observer que le cinéma africain tire son origine et ses thèmes des mouvements nationalistes africains des années 1960.

Dès cette époque, a rappelé M. Shivji, le septième art africain “a pris le contrepied du système dominant et s’est fait le porte-voix du combat contre le colonialisme et l’oppression politique”. “En tant qu’Africains, nous avons notre mot à dire et c’est à nous d’élever la voix pour nous faire entendre. C’est une forme de lutte contre le néo-colonialisme !”, a-t-il martelé. Outre le film “Vuta N’Kuvute”, les Journées du cinéma panafricain ont connu la projection d’une série de longs-métrages et de courts-métrages africains ouverts au public. “Vuta N’Kuvute” a remporté en 2022 le Tanit d’or de la 33ᵉ édition des Journées cinématographiques de Carthage (Tunisie) dans la catégorie “longs-métrages”.

Organisée du 12 au 16 mars à l’initiative de la Fondation Hiba avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la première édition de ROOTS Rabat “Les Journées du cinéma panafricain” vise à promouvoir la création de synergies et la coopération Sud-sud en vue de pérenniser l’industrie cinématographique africaine.