Taounate: ouverture du 12ème festival des Arts d’El Aita Jabalia

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation, initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, département de la culture, a été marqué par une soirée patrimoniale animée par la symphonie nationale d’El Aïta Jabalia et le groupe d’Abdelali Taounati.

S’est produit également lors de la soirée d’ouverture, l’artiste hoceimi, Rabeh Mariwari qui a séduit le public en interprétant un florilège de ses chansons.

Dans une intervention lue en son nom, par le directeur des Arts au ministère, le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid s’est félicité de la tenue d’une nouvelle édition de ce festival culturel et artistique, qui célèbre l’art d’El Aita, comme une expression authentique de l’identité nationale, mettant l’accent sur l’importance accordée par SM le Roi Mohammed VI à la promotion de la diversité culturelle au niveau national.

M. Mehdi Bensaïd a estimé que les arts authentiques de même titre que les autres arts constituent, au-delà de leur statut d’expressions étroitement liées à l’identité, une source de richesse économique porteuse pour l’emploi et le bien-être, ajoutant que le secteur de la culture et des arts est devenu une composante majeure qui devrait être prise en compte par les programmes gouvernementaux.

Il a relevé que le ministère a relevé le défi de la préservation des expressions artistiques ancestrales de la disparition, y compris les arts de montagne d’El Aita, ajoutant que cet effort a permis d’éloigner le spectre de la disparition de plusieurs expressions artistiques authentiques, plus encore les conditions sont créées pour ériger ces derniers en piliers majeurs d’une industrie culturelle et créative en appui à l’économie verte.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par un hommage rendu aux artistes Hassan Abbadi et Mohamed Dahmoun en reconnaissance de leur louable contribution à l’enrichisssement des arts d’El Aïta Jabalia.

Cette manifestation artistique et culturelle, organisée en partenariat avec la province de Taounate, le Conseil régional de Fès-Meknès, les Conseils provincial et communal de Taounate, s’inscrit dans le cadre de la vision du ministère visant à préserver le patrimoine culturel immatériel et l’inscrire dans la continuité au profit des générations à venir en tant que l’une des composantes du patrimoine du Royaume et de son identité nationale.

Initiée également en partenariat avec l’Agence de développement et de promotion des provinces et préfectures du nord, cette manifestation intervient, en outre, en application de la stratégie du ministère visant à mettre en valeur la diversité du patrimoine culturel et artistique marocain, à travers des mécanismes et des mesures, notamment les festivals.

Le festival a pour objectif, aussi, de mettre en valeur la spécificité et la valeur historique, touristique et artistique de la ville de Taounate et de sa région.

La douzième édition de ce festival sera caractérisée par l’organisation de concerts artistiques donnés par des artistes et de groupes musicaux spécialisés dans les arts de d’El Aita Jabalia ainsi que d’autres figures de la scène artistique nationale.