L’Arabie saoudite ambitionne de produire 16,2 millions de mètres cubes d’eau dessalée par jour

La capacité de production des usines de dessalement d’eau du Royaume d’Arabie saoudite s’élève actuellement à 9,4 millions de mètres cubes par jour, l’objectif étant d’atteindre 16,2 millions de mètres cubes par jour, a indiqué le directeur de la planification à l’Agence de l’eau relevant de ce département, Saud Al-Murshed, à l’occasion du dixième Forum mondial de l’eau qui se tient en Indonésie.

Cité par l’agence de presse saoudienne (SPA), Al-Murshed a souligné que l’Arabie saoudite a réussi à construire une énorme base de données géospatiales comprenant des spécifications techniques et spatiales pour tous les actifs dans les zones d’approvisionnement en eau, et œuvre à favoriser leur utilisation des technologies modernes, des techniques d’IA et de l’automatisation des processus de gestion et de planification.

Il a précisé à cet égard que les lignes de transport d’eau dessalée dans le Royaume s’étendent actuellement sur 14.000 km dans la perspective d’atteindre 18.000 km, notant que la capacité des réseaux de distribution actuels est de 78 % et vise à atteindre 100% pour couvrir la population d’ici 2030.

La 10ème édition du Forum mondial de l’eau, organisée conjointement par le Conseil mondial de l’eau et le gouvernement indonésien, réunit environ 30.000 participants de 172 pays.