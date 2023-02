Tanger Med, un hub logistique toujours sous le signe d’une croissance soutenue

En outre, d’excellents niveaux de productivité ont été atteints en dépassant la barre record de 700.000 conteneurs EVP (Equivalent vingt pieds) manutentionnés par mois, en plus de 478.589 véhicules neufs manutentionnés sur les deux terminaux à véhicules du complexe portuaire, dont 295.393 véhicules à l’export produits par les usines Renault de Melloussa et de SOMACA, et 124.112 véhicules à l’export produits par l’usine Stellantis (Peugeot) de Kénitra, permettant ainsi d’ériger le Maroc comme base incontournable pour les exportations mondiales.

Pour ce qui est du trafic des passagers, cette activité a enregistré un cumul de 2.071.504 passagers ayant transité par le complexe portuaire durant l’année écoulée, une croissance qui s’explique par la montée en productivité des terminaux à conteneurs pour l’accueil et le traitement des navires méga-ships, ainsi que par la reprise des traversées pour le trafic des passagers spécialement durant la campagne Marhaba 2022.

Dans une interview accordée à la MAP à ce sujet, le Directeur Général de Tanger Med Port Authority (TMPA), Hassan Abkari, a souligné que 2022 a été une excellente année pour le complexe portuaire Tanger Med, étant donné que le port a réalisé une croissance sur tous les segments de trafic et toutes les activités relatives à l’exploitation quotidienne du port.

Evoquant les facteurs de réussite de Tanger Med, M. Abkari a fait savoir que le port profite déjà d’une situation géostratégique sur le détroit de Gibraltar qui est unique et qui apporte une compétitivité réelle, notant qu’il s’agit de la traduction de la vision de SM le Roi Mohammed VI dès le premier jour, pour positionner ce port exactement à cet endroit.

Le Directeur général a également expliqué que Tanger Med est aussi un port à zéro déviation puisque tous les navires qui passent par le détroit de Gibraltar finissent par passer à quelques encablures du port, ajoutant que le fait de rajouter l’escale Tanger Med est beaucoup plus facile et moins chère que s’il s’agissait d’un navire qui était en dehors de la route.

Pour M. Abkari, il est important de continuer à exacerber ces avantages concurrentiels pour permettre au port de rester le meilleur choix pour ses armateurs en termes de maîtrise des coûts et de qualité de service, et Tanger Med se focalise sur cet aspect là, notamment grâce à la mise en place de la digitalisation avancée.

Et de soutenir qu'”aujourd’hui, nous sommes un port à zéro papier, toutes les escales sont gérés de manière télématique. Nous sommes aussi en mesure d’offrir des informations 24h/24 et 7jours/7 à l’ensemble des navires qui prévoient de faire escale au port et aussi à leurs clients et aux donneurs d’ordre qui gèrent les escales”.

C’est une composante métier très forte sur laquelle Tanger Med investit fortement, en plus de s’appuyer sur le digital pour assurer une fiabilité et une qualité de service, une transparence maximale pour la gestion des files d’attente et aussi la prédictibilité et la prévisibilité pour les opérateurs qui font confiance au port.

S’agissant des perspectives de l’année 2023, M. Abkari a indiqué que la première perspective est de maintenir les niveaux de trafic actuel, chercher les augmentations de trafic additionnés liés à la mise en service des terminaux en cours de réalisation aujourd’hui, à savoir les deux dernières parties du Port Tanger Med 2 et aller chercher l’inflexion pour atteindre les 9 millions de VP à l’horizon 2025/2026.

Il a, en outre, précisé qu’il veillera à assurer la continuité en termes de montée en puissance du trafic de conteneurs, ajoutant que des extensions vont s’avérer nécessaires, éventuellement pour l’activité roulier passager, puisque le trafic de camions a été multiplié par 3 sur la période 2010/2012.

Dans ce sens, il a relevé qu’il s’agit d’un trafic en croissance qui continue à prendre en compte dans son évolution les différents plans sectoriels qui ont été mis en place par le Maroc, dont le Plan Maroc Vert et les plans d’accélération industrielle, générateurs de produits à l’export. Tanger Med a réussi à s’imposer comme première infrastructure portuaire dans la Méditerranée et en Afrique, donnant ainsi une réelle compétitivité à la fonction logistique en particulier et à l’économie nationale en général.