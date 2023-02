Décès de douze migrants traversant la Méditerranée

Les gardes-côtes italiens ont récupéré jeudi soir les corps de huit migrants, cinq hommes et trois femmes, dont une enceinte, à bord d’une embarcation effectuant la traversée la plus meurtrière au monde, celle de la Méditerranée centrale. Les 42 survivants, conduits sur la petite île italienne de Lampedusa, ont en outre affirmé qu'”un homme et un bébé tombés en mer durant la traversée” sont morts, ont précisé dans un communiqué les garde-côtes.

L’île de Lampedusa est un rocher de 20 km² situé à une centaine de kilomètres à l’est des côtes tunisiennes, au coeur de la Méditerranée et représente la première porte d’entrée en Europe.

En 2022, ce sont environ 105.000 migrants qui sont arrivés en Italie et près de 5.000 depuis le début de l’année, un chiffre en forte hausse par rapport à la même période des deux années précédentes, indique le site du ministère de l’Intérieur.

Pour tenter de freiner les arrivées, le gouvernement italien a adopté début janvier une nouvelle loi, restrictive, sur les activités des ONG qui secourent les migrants en mer. Les navires de ces ONG doivent ainsi informer les autorités italiennes dès qu’elles ont secouru une embarcation et ces dernières décident alors du port où rescapés et secouristes doivent accoster.

Selon des chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 1.377 sont mortes ou portées disparues sur cette route migratoire en 2022 et 63 autres depuis le début de l’année.