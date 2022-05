Tanger abrite le 1er Rallye international de régularité Moulay El Hassan

Organisée par le Club Flamme des sports mécaniques, sous l’égide de la Fédération royale marocaine des sports automobiles (FRMSA), en partenariat avec la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et en collaboration avec Autohaus MBH, cette manifestation est une occasion pour fêter cet heureux événement dans une ambiance de joie et d’allégresse, qui traduit l’attachement indéfectible et profond du peuple marocain au Glorieux Trône Alaouite, garant de l’unité, de la stabilité et de la prospérité du Royaume.

Le Rallye, s’est élancé depuis la place Bab El Marsa située à quelques mètres de l’entrée de la gare maritime du port de Tanger ville, devant une foule d’amateurs du sport automobile et de curieux, vers la plage Achakar, soit une distance d’environ 17 Km, en prenant la route de la mer Merkala.

“Ce Rallye de régularité est l’occasion de célébrer, dans la joie et l’allégresse, le 19ème anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan”, a souligné la présidente du Club Flamme des sports mécaniques, Samira Bennani, première femme marocaine pilote arabe et africaine.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, Mme Bennani a précisé que ce Rallye connait la participation de 19 pilotes, qui sont venus fêter cet heureux événement à forte symbolique, notant que le choix de Tanger pour accueillir cette manifestation sportive d’envergure est lié à sa position géographique exceptionnelle et à ses importantes infrastructures. Elle a, à cet égard, fait savoir que son Club prévoit, dans un futur proche, d’organiser à Tanger des compétitions de haut niveau, avec la participation de champions de Rallye du monde, relevant que cet événement est marqué également par la participation de Marocains résidents à l’étranger (MRE).

Pour sa part, Larini Abla, participante au rallye, a exprimé sa joie et sa fierté de participer à cette parade automobile, qui vient célébrer le 19ème anniversaire du Prince Héritier Moulay El Hassan, mettant l’accent sur l’importance de ce genre d’événements dans la promotion du sport mécanique au Maroc.

Même son de cloche chez Omar Alami, qui s’est dit heureux de participer à cette fête sportive, qui se tient au cœur de l’atmosphère si particulière de la ville du Détroit. Partage et convivialité sont les mots d’ordre de cette grande parade automobile, qui s’est déroulée dans une ambiance festive, grâce à une mise en scène savamment orchestrée et des pilotes talentueux.