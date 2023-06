Suisse : une cyberattaque touche l’administration fédérale

Cette attaque sous forme déni de service distribué (DDoS), qui empêche l’accès aux sites en les saturant de demandes d’accès, est revendiquée par le groupe “No name”, déjà responsable d’une agression similaire la semaine dernière sur le site du Parlement helvétique, indique le gouvernement dans un communiqué.

“Les spécialistes de l’administration fédérale ont rapidement remarqué l’attaque et prennent des mesures pour rétablir au plus vite l’accessibilité des sites web et des applications”, relève la même source, notant que le Centre national de cybersécurité “analyse l’attaque avec les services administratifs concernés et définit les mesures appropriées”.

Début juin, les autorités suisses avaient indiqué enquêter sur une autre cyberattaque contre un prestataire de services qui compte parmi ses clients de nombreux départements de l’administration fédérale et cantonale, y compris l’armée et la police fédérale.