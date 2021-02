“Stratégie médias” dénonce les “dangereuses dérives” de la TV algérienne “Echourouk”

Le Centre marocain d’études et de recherches stratégiques en médias et communication “Stratégie Médias” a dénoncé les “dangereuses dérives et les atteintes intentionnelles” de la chaîne de télévision algérienne “Echourouk” à l’encontre du peuple marocain et du roi Mohammed VI.

Le centre a condamné la violation grave et délibérée par la chaîne algérienne “Echourouk” de l’éthique et de la déontologie de la presse, en diffusant une émission satirique qui s’attaque clairement au peuple marocain et au roi, a poursuivi le communiqué.

Le Centre, qui encadre ce samedi une session de formation sur “l’éthique de la presse et les valeurs de citoyenneté” au profit des journalistes et des employés des médias régionaux à la province d’Al Hoceima et ses environs, a condamné cette dérive délibérée et dangereuse, mettant en garde contre ces comportements qui peuvent alimenter les sentiments d’animosité et de haine entre les peuples, ce qui va à l’encontre du message noble de la presse et des médias.

Stratégie Médias a aussi exhorté la presse et les médias au Maroc à s’abstenir de toute réaction similaire à ces provocations, ce genre de comportements étant contraire aux valeurs de la nation marocaine.

Rappelant l’historique de la chaîne algérienne “Echourouk” en matière d’incitation à la haine et de profération d’injures, le Centre a invité les journalistes et les médias algériens éclairés à adopter une position claire, sur la base de la déontologie de la presse et du cadre référentiel de l’action médiatique, vis-à-vis de ces méthodes dégénérées, qui cherchent à attiser la haine et l’animosité entre les peuples marocain et algérien et qui sont universellement condamnables au regard des lois et des chartes régissant la pratique médiatique.

Passée au crible des références scientifiques et académiques encadrant le domaine des médias, l’émission de bas niveau, qui reflète un manque déplorable de professionnalisme au sein de la chaîne en question, ne réussit à se rattacher à aucun genre médiatique moderne ou traditionnel, et n’est même pas digne de la propagande bon marché utilisée par les dictatures militaires dans les temps passés, a relevé le Centre.