Star Hill et Hilton s’associent pour lancer une nouvelle unité hôtelière de luxe à Tanger

Signée entre le groupe Zaid Ali “Star Hill” Tanger et le groupe international “Hilton Worldwide”, cette convention porte sur l’ouverture du premier hôtel international “Waldorf Astoria” à Tanger, en présence des responsables des deux institutions, indique un communiqué conjoint des établissements.

Cet accord de partenariat s’inscrit dans le cadre des efforts du Maroc et de sa volonté de renforcer les investissements et d’enrichir l’offre touristique du Royaume et de la ville de Tanger pour promouvoir son attractivité.

Ce projet est le premier du genre pour Waldorf Astoria non seulement au Maroc mais aussi au niveau africain, puisqu’il s’agit de la première unité hôtelière de l’entreprise dans le continent, sachant que la marque est présente avec ses unités dans plus de 35 villes dans le monde, notamment à Beverly Hills, New York, Washington, Londres, Amsterdam, Rome et Dubaï, entre autres.

Le groupe Hilton International regroupe et gère de nombreuses marques hôtelières internationales, dont la marque Waldorf Astoria, et comprend plus de 6.900 hôtels et plus de 18 enseignes internationales d’une capacité de 1,1 million de chambres, réparties sur 122 pays, et se trouvant dans les zones les plus attractives au niveau mondial.