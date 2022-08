Sénégal: le Magal de Touba prévu les 14 et 15 septembre

Le Magal de Touba, la plus importante fête religieuse de la confrérie mouride du Sénégal, est prévu les 14 et le 15 septembre prochain, a annoncé, dimanche soir, à Touba (centre), le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Dans une rencontre avec la presse, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a souligné que le Magal de Touba sera célébré le 14 et le 15 septembre prochain, “appelant les pèlerins et habitants à adopter des comportements en adéquation avec les enseignements et les interdits du fondateur de la ville sainte du mouridisme, Serigne Touba”.

A quelques jours de la prochaine édition de cette commémoration, Serigne Bass Abdou Khadre a invité “les fidèles à veiller au respect du caractère saint de Touba”. Le Magal de Touba, la plus importante fête religieuse de la confrérie mouride du Sénégal, commémore le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba, dit Serigne Touba, en 1895. Le Magal est célébré à Touba, 2ème ville la plus peuplée du pays après Dakar, depuis 1928 l’année ayant suivi la mort de Bamba. Cet évènement incontournable au Sénégal attire généralement des centaines de milliers de pèlerins qui célèbrent la mémoire de Bamba. En 2011, il a rassemblé plus de trois millions de pèlerins.