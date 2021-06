Sortie du recueil ‘’The Edge of the Blue’’(Le Bord du Bleu) de Houda Elfchtali

La littérature marocaine au féminin s’est enrichie par la parution vendredi du troisième recueil de poésie en Anglais de la poétesse marocaine Houda Elfchtali, intitulé ‘’The Edge of the Blue’’(le Bord du Bleu).

Edité en Floride USA par la maison d’édition Third Eye Butterfly Press, le recueil est disponible en Kindle et en papier sur Amazone au Maroc chez la librairie de langues Calliope, et dans treize pays, dont l’Angleterre, le Canada, la France, l’Australie, le Mexique, le Brésil, le Japon, l’Inde…

L’œuvre dévoile la forte attraction qu’exerce la couleur bleue de la mer et du ciel sur la poétesse qui conçoit le bleu, non seulement un élément fondamental, mais aussi un moteur créateur chez elle, très présent dans plusieurs de ses poèmes.

La poétesse s’inspire dans ses poèmes de l’art dans ses différentes expressions (peinture, photo, sculpture, musique, cinéma…). Et l’on s’aperçoit avec aisance du mysticisme de Mme Elfchtali dès la lecture des premiers poèmes de son nouveau recueil.

The Edge of the Blue est un voyage existentiel dans les mondes intérieurs d’une femme arabe, africaine, marocaine qui puise dans ses racines l’essence nécessaire pour offrir un regard poétique spirituel sur elle même et sur la femme en général en tant qu’âme d’abord, mais aussi en tant que corps trop souvent réduit à une entité biologique très restreinte pour ne pas dire dégradante.

Houda s’inspire aussi de l’art de grands hommes et femmes de lettres, notamment les piliers du post modernisme tels Virginia Woolf et William Faulkner, ainsi que de philosophes comme Spinoza à qui elle fait souvent allusion dans sa poésie, sans négliger la grande admiration qu’elle voue aux maîtres Soufis tels Ibnou Arabi, Alhallaj et Roumi dont les concepts sont remarquablement présents dans les vers de la poétesse.