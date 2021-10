Sommet Afrique-France: visite d’une délégation de parlementaires francophones au Burkina Faso

L’objet de cet entretien était d’échanger sur le renforcement des relations entre la France et le Burkina Faso, a-t-on indiqué auprès de cette délégation.

Cette visite intervient après le Sommet Afrique-France, qui s’est tenu le 08 octobre 2021 à Montpellier, et qui a suscité beaucoup d’échos au sein des populations, ajoute-t-on de même source.

“Nous sommes venus voir le président de l’Assemblée Nationale de façon à voir quels étaient les relations et le renforcement des relations entre la France et le Burkina Faso. On sait que le Sommet de Montpellier a fait beaucoup d’échos dans la population, nous sommes venus lui dire à quel point nous, membres représentants du peuple français, pensons que c’est ensemble qu’il faut arriver à régler une partie des questions, notamment la question du terrorisme”, a déclaré Bruno Fuchs, vice-président de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie, dont les propos ont été relayés par des médias locaux.

“On est venu pour échanger avec lui sur les questions du français aussi, comment on devrait réadapter un petit peu le dispositif de façon à être plus en accord avec la demande des autorités du Faso », a-t-il ajouté.

Evoquant l’état de la coopération entre l’APF et le Burkina Faso, Bruno Fuchs a noté que ” cette coopération est extrêmement régulière et très faste ” mettant en relief le “rôle important” que joue le Burkina Faso dans cette coopération.

” On compte sur le Burkina Faso pour représenter à l’APF cette zone du sahel puisque vous avez vu qu’au Mali et au Tchad, les assemblées n’étaient plus membres de l’APF…Donc on compte beaucoup sur le Faso pour représenter le Sahel au bureau de l’APF “, a-t-il déclaré.

A rappeler que Alassane Bala Sakandé a été élu président du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP, parti au pouvoir au Burkina) à l’issue du deuxième congrès extraordinaire du parti, tenu le 26 septembre dernier. Il remplace Simon Compaoré qui, lui, est élevé au rang de président d’honneur du parti à la demande spéciale du président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré