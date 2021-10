Le pétrole s’oriente à la hausse en Europe

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre gagnait 0,84% par rapport à la clôture de la veille, à 85,04 dollars à Londres. A New-York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de novembre prenait 1,31% à 83,52 dollars.

Les deux cours de référence de part et d’autre de l’Atlantique ont respectivement atteint lundi 86,04 dollars et 83,87 dollars, une performance inédite depuis octobre 2018 pour le premier et octobre 2014 pour le second.

Les États-Unis et la Chine, premier et second consommateurs d’or noir du monde, ont vu leur croissance s’essouffler. La production industrielle américaine a chuté de 1,3% en septembre par rapport à août.