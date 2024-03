Signature de plusieurs mémorandums d’entente entre le Qatar et l’Egypte

Signés à l’occasion de la cinquième session du Comité suprême conjoint, ces mémorandums portent notamment sur la coopération dans les secteurs de la formation diplomatique, de l’échange d’expertise, des affaires sociales et de l’éducation.

Dans le même contexte, un mémorandum d’entente a été signé entre le Comité national pour le droit international humanitaire du ministère qatari de la justice et le Comité national pour le droit international humanitaire d’Égypte, outre un programme exécutif pour 2024 et 2025 dans le cadre de l’accord de coopération entre les deux pays dans le domaine de la jeunesse et des sports. Il s’agit également d’un mémorandum d’entente visant la promotion des relations bilatérales en matière d’investissement.

Présidée par le Premier ministre et ministre des affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, et par le ministre égyptien des affaires étrangères Sameh Choukri, cette réunion a été l’occasion pour les deux pays pour affirmer leur volonté d’améliorer les relations bilatérales dans divers domaines afin de renforcer l’action arabe commune. Les deux parties ont, par la même occasion, passé en revue les derniers développements survenus dans la bande de Gaza et les territoires palestiniens occupés.