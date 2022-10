Shakir Khan en concert au Festival de Fès de la culture soufie

Ustad Shakir Khan s’est surpassé lors de cette soirée musicale en harmonie avec la cadre magique des lieux et le public mélomane et réceptif, pour un voyage de plus d’une heure puisé dans le répertoire et l’héritage classique et mystique du sous-continent indien, imprégné de soufisme.

Cette soirée musicale, au programme de la 15ème édition du Festival de Fès de la culture soufie (22-29 octobre), s’est voulue une véritable et rare expérience au cœur des grandes traditions musicales de l’Inde, en ce sens que Shakir Khan et son groupe ont savamment donné à écouter des rythmes musicaux très pénétrants mais surtout très recherchés.

Considéré comme l’un des sitaristes les plus talentueux à l’heure actuelle, Ustad Shakir Khan est un grand maître de la musique classique du Nord de l’Inde connue sous le nom de “Hindustanya”.

Shakir Khan est né au sein d’une célèbre famille de musiciens, ce qui lui a permis de porter l’héritage de l’école de musique Itawa de son père, le professeur, Shahid Pervez. Shakir appartient à la huitième génération de cette école.

Le nom Shakir Khan est associé à son style connu spécifiquement sous le nom de “Jayakyang” qui a réussi à reproduire le ton de la voix sur l’instrument, un style très unique qui a une relation très étroite avec la spiritualité.

Les talents du sitariste se sont manifestés dès sa plus tendre enfance, puisqu’il fréquente les plus grandes pièces de théâtre et festivals internationaux depuis l’âge de onze ans.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d’information (M24), Shakir Khan a indiqué que les mélodies classiques présentées lors de ce concert sont puisées dans des symphonies traditionnelles du patrimoine musical indien interprétés par des instruments de musique traditionnels.

Ce festival, qui a pour objectif de pérenniser le patrimoine culturel spirituel du soufisme, accueille plus de 200 artistes du monde entier, Inde, Azerbaïdjan, Turquie, Kosovo, France, Iran et le Maroc, pour explorer et contribuer à la préservation du patrimoine musical soufi.

Cette quinzième édition est organisé sous le signe “Science et conscience” et accueille une élite de penseurs et chercheurs des différents pays.