Sénégal/législatives : l’opposition appelle la Commission de recensement des votes de suspendre la publication des résultats

“On demande au président de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) de suspendre la publication des résultats prévue jeudi pour nous permettre de relever toutes les irrégularités que nous avons notées dans les procès-verbaux”, a souligné, mercredi soir lors d’une conférence de presse Déthié Fall, responsable de l’alliance formée par les deux coalitions. Pour sa part, Mme Aïda Mbodj, également responsable de l’alliance a parlé de “bourrage d’urnes” et de “procès-verbaux préfabriqués et sans signature qu’ils (le pouvoir) ont créés eux-mêmes” dans des localités du nord du Sénégal dont Matam, Podor, Ranérou et Kanel.

L’enjeu porte sur “200.000 voix”, a-t-elle précisé, soulignant que “le peuple sénégalais s’opposera à cette fraude massive”.

La coalition présidentielle et l’opposition revendiquent chacune la victoire aux législatives de dimanche qui visent à renouveler les 165 sièges à l’Assemblée nationale.

Quelque 7 millions de Sénégalais étaient appelés à voter dimanche. La participation s’est établie à 47% selon le ministère de l’Intérieur.

Le président Macky Sall a promis de nommer un Premier ministre – poste qu’il avait supprimé puis rétabli en décembre 2021 – au sein de la formation victorieuse des élections.