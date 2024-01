Sénégal: 20 candidatures retenues par le Conseil constitutionnel pour la présidentielle du 25 février, celles de Karim Wade et Ousmane Sonko rejetées

Le Conseil constitutionnel a décidé que l’opposant Ousmane Sonko ne participera pas à cette Présidentielle. Par contre, Bassirou Diomaye Faye, détenu, présenté comme le plan B du parti Pastef dissous de Sonko, va participer au scrutin du 25 février. Le Conseil constitutionnel avait invalidé la candidature de Ousmane Sonko pour dossier incomplet.

Sur la liste de 20 candidats ne figure pas le nom de Karim Wade, fils de l’ancien président, Abdoulaye Wade, qui avait présenté sa candidature.

Karim Wade (55 ans) a été condamné en 2015 à six ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Détenu pendant plus de trois ans, il a été gracié en 2016 par le président Macky Sall, et vit depuis à l’étranger. Il a renoncé récemment à sa nationalité française qui empêche sa candidature à ce scrutin.

La juridiction constitutionnelle estime qu’au moment du dépôt de sa candidature, Karim Wade jouissait d’une double nationalité alors que la loi exige aux candidats d’être exclusivement de nationalité sénégalaise.

Sa condamnation l’avait empêché d’être candidat à la présidentielle de 2019 remportée par Macky Sall.

La liste du Conseil constitutionnel comprend par contre Khalifa Ababacar Sall, ancien maire de Dakar (opposition), Idrissa Seck, ancien président du Conseil économique et social, et Mahammed Boun Abdallah Dionne, ancien chef du gouvernement.

Les Sénégalais sont appelés aux urnes le 25 février 2024 pour élire le cinquième président de l’histoire du pays, après Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, le président sortant n’est pas candidat à sa propre succession.

Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, avait annoncé début juillet qu’il ne briguerait pas un troisième mandat. Il a choisi comme candidat de sa coalition à la présidentielle le Premier ministre, Amadou Bâ.

La campagne pour ce scrutin va démarrer le 4 février prochain.

Voici la liste définitive des 20 candidats à l’élection présidentielle du 25 février:

1) Boubacar CAMARA,

2) Cheikh Tidiane DIÈYE,

3) Déthic FALL,

4) Daouda NDIAYE,

5) Habib SY,

6) Khalifa Ababacar SALL,

7) Anta Babacar NGOM,

8) Amadou BA,

9) Rose WARDINI,

10)Idrissa SECK,

11)Aliou Mamadou DIA, . 12)Serigne MBOUP,

13)Papa Djibril FALL ,

14)Mamadou Lamine DIALLO,

15)Mahammed Boun Abdallah Dionne,

16)EL Hadji Malick GAKOU,

17)Aly Ngouille NDIAYE,

18)El Hadji Mamadou DIAO,

19) Bassirou Diomaye Diakhar FAYE,

20)Thiemo Alassane SALL.