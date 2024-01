CAN-2023 : L’Angola et le Burkina Faso au coude à coude, la Tunisie et l’Algérie dans l’expectative

L’Angola et le Burkina Faso sont au coude à coude avec quatre points chacun à l’issue de la 2e journée du groupe D, tandis que la Tunisie et l’Algérie sont dans l’expectative suite à leurs matchs nuls face respectivement au Mali et au Burkina Faso.