Séisme en Turquie: le bilan provisoire dépasse les 1.014 morts et plus de 5.300 blessés

Le bilan du violent séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie, lundi, est passé à 1.014 morts et plus de 5.300 blessés, selon les données communiquées par l’agence gouvernementale de gestion des catastrophes (Afad).

Un bilan annoncé quelques heures auparavant par le président turc, Recep Tayyip Erdogan, faisait état de 912 morts et d’au moins 5.385 blessés.

Les autorités turques ont revu à la hausse l’intensité du séisme qui est désormais de 7,7 sur l’échelle de Richter contre une première estimation de 7,4, a précisé M. Erdogan lors d’une conférence de presse au siège de l’Afad à Istanbul.

Quelque 2.818 immeubles se sont effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds qui s’ajoutent aux centaines de morts en Syrie voisine, a averti le président turc.

Le tremblement de terre, qui a eu lieu à 04H17 locales (01H17 GMT), à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres, a provoqué l’effondrement de plusieurs bâtiments dans les localités turques de “Kahramanmaraş”, “Gaziantep”, “Adana”, “Malatya”, “Diyarbakir”, “Sanliurfa” et “Osmaniye”.

Le séisme, qui a été ressenti au Liban et en Irak, a touché plusieurs localités en Syrie, dont Alep, Idlib, Lattaquié et Hama, faisant au moins 500 morts et des centaines de blessés, selon les données préliminaires.

Des dizaines de répliques ont suivi, avant un nouveau séisme de magnitude 7,6 sur l’échelle de Richter, à 10H24 GMT, dans la localité de Kahramanmaraş.