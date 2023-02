Séisme en Turquie : l’ambassade du Maroc à Ankara met des numéros de téléphone à la disposition de la communauté marocaine

L’Ambassade du Royaume du Maroc à Ankara a annoncé avoir mis à la disposition des membres de la communauté marocaine en Turquie des numéros de téléphone et des adresses électroniques, suite au tremblement de terre qui a frappé, lundi, le sud de la Turquie.

Un communiqué de la représentation diplomatique indique que “l’ambassade du Royaume du Maroc à Ankara informe les membres de la communauté marocaine résidant en République de Turquie qu’elle met à leur disposition des adresses de courrier électronique et des numéros de téléphone pour communiquer avec des membres de l’ambassade”.

L’ambassade peut être contactée via les numéros de téléphone suivants : 00903124376020, 00903124376021, 00905346871318, 00905550372743, 00905349205305.

Ou à travers les e-mails suivants : [email protected]/ [email protected]

L’ambassade dit avoir appris avec beaucoup de tristesse les informations faisant état de nombreux décès et blessés dans le tremblement de terre meurtrier qui a frappé le sud de la Turquie, présentant ses plus sincères condoléances à la République de Turquie, à la présidence, au gouvernement et au peuple, et à travers eux, aux familles des victimes, d’après le communiqué.

Le bilan, encore provisoire, du tremblement de terre de magnitude 7,7 degrés sur l’échelle de Richter, s’établit à 912 morts et 5.383 blessés.